AK Parti MHP zirvesinde tarih belli oldu! Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti ve MHP anayasa düzenlemesi için bir araya geldi. AK Parti heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başörtüsü düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalar geldi. İsmet Yılmaz "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi.Abone ol
AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri başörtüsü ve aile yasası düzenlemesini görüşmek için Meclis'te bir araya geldi.
Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Yılmaz, "85 milyon bunun arkasında, 400'ün üzerinde oy bekliyoruz" diye konuştu.
AK Parti’nin randevu talebini CHP, İYİ Parti ve HDP dün reddetmişti.
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