Hadise işinden oldu 14 milyon TL kaybetti! Yasak aşk iddiası engel çıkardı yerini kaptılar deniyor
Reza Zarrab’la yasak aşk iddiası Hadise'yi işinden etti. Seksi popçuya gelen 14 milyon TL'lik iş teklifi dünyaca ünlü firma tarafından geri çevrildi. O firma, Hadise'nin yerine başka isimleri gündemine aldı. İşte firmanın Hadise ile çalışmaktan vazgeçmesinin gerekçesi...
Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab’la yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta Zarrab ile Hadise arasında bazı yazışmalar olduğu da söylendi. Çıkan dedikodular Hadise'ye maddi olarak dönüş yaptı. Seksi popçu 14 milyonluk projeden oldu. Hadise dünyaca ünlü firma tarafından reddedildi. Ünlü popçunun yerine tanıdık başka isimler konuşulmaya başlandı. İşte Hadise haberinin ayrıntıları...
Tatil yaptılar, yazışmalar var denmişti
Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Geçen yıl Nisan ayında Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı.
Fotoğraflarını silmişti
Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından bir dönem en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.
Hadise’nin Reza Zarrab’la aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme gelmişti.