Hadise işinden oldu 14 milyon TL kaybetti! Yasak aşk iddiası engel çıkardı yerini kaptılar deniyor

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab’la yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta Zarrab ile Hadise arasında bazı yazışmalar olduğu da söylendi. Çıkan dedikodular Hadise'ye maddi olarak dönüş yaptı. Seksi popçu 14 milyonluk projeden oldu. Hadise dünyaca ünlü firma tarafından reddedildi. Ünlü popçunun yerine tanıdık başka isimler konuşulmaya başlandı. İşte Hadise haberinin ayrıntıları...