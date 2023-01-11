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'Bahçeli ajan' iddiası! MHP'den çok ağır yanıt

'Bahçeli ajan' iddiası! MHP'den çok ağır yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP lideri Devlet Bahçeli için "ajan" iddiasına yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özdağ için "Meşrebi bulanık bir istihbaratçı artığıdır" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine 'istihbarat fosili' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıtta, "Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler biliyor" demişti. Özdağ'ın bu iddiasına MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Özdağ için 'meşrebi bulanık', 'akıl ve idrak yoksunu mahlûk' gibi ifadeler kullanıldı.

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