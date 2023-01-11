BIST 4.864
DOLAR 18,78
EURO 20,18
ALTIN 1.133,24
HABER /  DÜNYA

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi göreve başladı! Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi göreve başladı! Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti

TÜRKİYE'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu. 2018'den bu yana Türkiye, ilk kez İsrail'e büyükelçi yollamış oldu. Törende Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

Abone ol

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu. 2018'den bu yana Türkiye, ilk kez İsrail'e büyükelçi yollamış oldu. Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

Erdoğan'ı İsrail'e davet etti

İstiklal Marşının okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu. İsrail Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

Karar Ağustos 2022'de alınmıştı

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Bu kapsamda ilk adım İsrail'den gelmiş, 20 Eylül 2022'de İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne Irit Lillian getirilmişti.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 27 Aralık'ta güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.  

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesiydi.

Türkiye İsrail'den büyükelçilerini 2010'da ve 2018'de geri çekmişti
İsrail-Türkiye ilişkileri uzun yıllar boyunca özellikle Filistin'in statüsü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle iniş-çıkışlarla devam ederken, Mavi Marmara kriziyle dibe vurmuştu. 31 Mayıs 2010'da İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın yapmış; baskında toplam 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye, bu baskından sonra dönemin büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u geri çekmiş ve 2016'ya kadar ilişkileri ikinci katip seviyesinde tutmuştu. 

2016'da yürütülen normalleşme süreci sırasında iki ülke birbirine karşılıklı büyükelçi atamış, ancak Aralık 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ilişkilerde yine kırılmaya sebep olmuştu. 

Filistinlilerin tepki protestolarında sivillere yönelik saldırılar nedeniyle çok sayıda insan öldü ve yaralandı. Bunun üzerine Türkiye 15 Mayıs 2018'de Tel Aviv büyükelçisini istişareler için merkeze çağırdı. Bugüne kadar ülkeler tekrar büyükelçi atamasında bulunmamıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı 's.kiyo' diye tezahürat yaptı RTÜK acımadı! Rezaletin görüntüsü...
Rasim Ozan Kütahyalı 's.kiyo' diye tezahürat yaptı RTÜK acımadı! Rezaletin görüntüsü...
Weghorst yola çıktı, gidiyor! Beşiktaş'ta kriz: 'Ağrılarım var' dedi antrenmana çıkmadı!
Weghorst yola çıktı, gidiyor! Beşiktaş'ta kriz: 'Ağrılarım var' dedi antrenmana çıkmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'a rest çekti Bu işin takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'a rest çekti Bu işin takipçisi olacağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Programı ertelendi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Programı ertelendi
TBMM Başkanı Şentop’tan 25 kişiyi öldürdüm diyen Prens Harry'ye tepki
TBMM Başkanı Şentop’tan 25 kişiyi öldürdüm diyen Prens Harry'ye tepki
Yalova'da hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Yalova'da hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
'Bahçeli ajan' iddiası! MHP'den çok ağır yanıt
'Bahçeli ajan' iddiası! MHP'den çok ağır yanıt
Bakan Nebati tek tek açıkladı! Esnaf ve KOBİ'ler için kredi paketi: İşletmelere EYT desteği belli oldu!
Bakan Nebati tek tek açıkladı! Esnaf ve KOBİ'ler için kredi paketi: İşletmelere EYT desteği belli oldu!
RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası
RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası
Bakanlık o iddialar sonrası harekete geçti! Sıfır ve ikinci el araç piyasasına inceleme başlatıldı
Bakanlık o iddialar sonrası harekete geçti! Sıfır ve ikinci el araç piyasasına inceleme başlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi konuştu! Bu dava kapatılacak Muhsin'in ölmesi birilerinin işine geliyordu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi konuştu! Bu dava kapatılacak Muhsin'in ölmesi birilerinin işine geliyordu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması! Tetikçi aranıyor 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması! Tetikçi aranıyor 13 kişi tutuklu