Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi göreve başladı! Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti

TÜRKİYE'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu. 2018'den bu yana Türkiye, ilk kez İsrail'e büyükelçi yollamış oldu. Törende Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

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Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu. 2018'den bu yana Türkiye, ilk kez İsrail'e büyükelçi yollamış oldu. Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

Erdoğan'ı İsrail'e davet etti

İstiklal Marşının okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu. İsrail Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

Karar Ağustos 2022'de alınmıştı

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Bu kapsamda ilk adım İsrail'den gelmiş, 20 Eylül 2022'de İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne Irit Lillian getirilmişti.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 27 Aralık'ta güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesiydi.

Türkiye İsrail'den büyükelçilerini 2010'da ve 2018'de geri çekmişti

İsrail-Türkiye ilişkileri uzun yıllar boyunca özellikle Filistin'in statüsü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle iniş-çıkışlarla devam ederken, Mavi Marmara kriziyle dibe vurmuştu. 31 Mayıs 2010'da İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın yapmış; baskında toplam 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye, bu baskından sonra dönemin büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u geri çekmiş ve 2016'ya kadar ilişkileri ikinci katip seviyesinde tutmuştu.

2016'da yürütülen normalleşme süreci sırasında iki ülke birbirine karşılıklı büyükelçi atamış, ancak Aralık 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ilişkilerde yine kırılmaya sebep olmuştu.

Filistinlilerin tepki protestolarında sivillere yönelik saldırılar nedeniyle çok sayıda insan öldü ve yaralandı. Bunun üzerine Türkiye 15 Mayıs 2018'de Tel Aviv büyükelçisini istişareler için merkeze çağırdı. Bugüne kadar ülkeler tekrar büyükelçi atamasında bulunmamıştı.