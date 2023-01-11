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Rasim Ozan Kütahyalı 's.kiyo' diye tezahürat yaptı RTÜK acımadı! Rezaletin görüntüsü...

Rasim Ozan Kütahyalı 's.kiyo' diye tezahürat yaptı RTÜK acımadı! Rezaletin görüntüsü...

BEYAZ TV'de Rasim Ozan Kütahyalı, 'suki yo' şarkısını 's.kiyo' diye sundu ve peş peşe 's.kiyo' diye tezahüratta bulundu. RÜK bu skandalı görmezden gelmedi ve Beyüz TV'ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi.

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Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'un 2022'ye veda programına yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'nın imza attığı büyük rezalet damga vurdu. Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar en sevdiği şarkıyı söyleyecek" diye mikrofonu Çakar'a veren ROK, Japonca "Suki Yo" şarkısını söylemesini istedi.

Suki Yo şarkısını 's.kiyo' diye söyledi...

Ahmet Çakar tam da şarkıya hazırlanırken, ROK skandal tezahürata başladı. "Suki Yo" şarkısı için ROK, "S.kiyo", "S.kiyo", "S.kiyo" diyerek tezahürat yapmaya devam etti. Bunun üzerine sunucu Ertem Şener ve programın diğer yorumcuları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın gülme krizine girdiği görüldü. 

RTÜK Beyaz TV'ye para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yazar ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın kullandığı küfür nedeniyle Beyaz TV'ye para cezası verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın, Beyaz TV’de yayınlanan, “Derin Futbol” programında Kütahyalı'nın kullandığı küfür nedeniyle RTÜK Başkanlığı’na yaptığı başvuru sonuçlandı. Taşçı, twitter'dan yaptığı açıklamada, RTÜK'ün Beyaz TV'ye para cezası verdiğini duyurdu. Taşçı, "RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın, 'kirli ve düzeysiz' dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi. Rasim Ozan Kütahyalı Üst Kurul'un oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin!" dedi.

Daha önce ekranlardan kovulmuştu

Tüm bu rezalet canlı yayında ekrana yansırken akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın uzun süre ekranlardan uzaklaştırılmasına neden olan o yayın geldi. ROK, "Boşnak saksosu" demiş ve Boşnaklar ayaklanınca ekranlardan uzaklaştırılmıştı..

Skandal program sonrası neler olmuştu?

Kütahyalı, programda, eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek, "Hocam, 'Sukiyo' şarkısını söyle" demiş, "u" harfi yerine "i" harfini kullanarak "S...yo, S...yo" diyerek tempo tutmuştu. 

Bunun üzerine Taşcı, "Rasim Ozan Kütahyalı utanmıyor, küfrediyor,  RTÜK ise üç maymunu oynuyor!" diyerek, RTÜK'e dilekçe vermişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, “Derin Futbol” programı hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. 

ROK'un skandal tezahüratı sonrası sunucu Ertem Şener ve yorumcu Abdülkerim Durmaz gülme krizine girmişti.

Programda küfür ettiği eleştirilerine yanıt veren Kütahyalı, twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Levent Kırca’nın 30 sene önceki, 'İski Skeci' Türk TV tarihine geçmiş bir skeçtir. 'Jetski skeci' de öyle. Hâlâ izleniyor bu klasikler. Beyaz Futbol da şimdiden bir Türk TV klasiğidir. 'Sukiyo' bölümü de 30 sene sonra izlenecek. İdeolojik kinle bizlere saldıranlar unutmasın bunu..."

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