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Weghorst yola çıktı, gidiyor! Beşiktaş'ta kriz: 'Ağrılarım var' dedi antrenmana çıkmadı!

Weghorst yola çıktı, gidiyor! Beşiktaş'ta kriz: 'Ağrılarım var' dedi antrenmana çıkmadı!

Beşiktaş'ta Manchester United'a transferi gündemde olan Wout Weghorst, ağrıları olduğunu iddia ederek antrenmana çıkmadı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olmak isteyen Hollandalı futbolcu, salı günü idmana çıkmasına rağmen, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı yönetimin, para kazanmadan ve yeni bir golcü almadan Manchester United'a gitmesine izin vermediği Wout Weghorst, ağrıları olduğunu söyleyen çalışmasını fitness salonunda yaptı.

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların, Wout Weghorst ile ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla beklenmeye başlandı.

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