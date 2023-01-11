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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'a rest çekti Bu işin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'a rest çekti Bu işin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın başörtülü kız çocuklarına eğitim yasağı çalışmalarına tepki göstererek, "İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ilmi tahsis edin diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde Taliban'ın kız çocuklarına yönelik uygulamaları vardı. Eğitim engellemelerine tepki gösteren Erdoğan, "Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalıdır. Kimse bize İslam'la bize tanımlamasın" dedi.

Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifine de değinen Cumhurbaşkanı "Meclis görevini yerine getirmezse son kararı milletimizin kendisi verecektir" ifadelerini kullandı.

"Bot batıranlar baştacı ediliyor"

Erdoğan, sığınmacı meselesi üzerinden Yunanistan'a da tepki gösterdi. "Ege'de sadece geçen yıl ölümden kurtarılan göçmen sayısı 20 bini buluyor" diyen Erdoğan, "Sığınmacıları ölüme terk eden, botlarını batırarak kasten öldüren, onurlarını kırarak sınırları dışına iten ülkeler baş tacı yapılıyor. Göçmenlere bu zulmü reva görenler hakkında hiçbir adım atılmıyor" değerlendirmesini yaptı. 

Avrupa'ya teröre yataklık suçlaması

Avrupa'nın terör örgütlerine verdiği desteğe değinen Erdoğan, "Kırmızı bültenle aranan teröristler Avrupa'nın göbeğinde temsilciliklerimize saldırabiliyor. Bazı ülkeler haydutların sığınağına dönüştü." dedi.

550 bin sığınmacı geri döndü

Terörden temizlenen bölgelere şu ana kadar 550 bin sığınmacının geri döndüğünü söyleyen Erdoğan, "Ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü olarak ülkesine geri dönüşleri hızlanmıştır. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayı daha da artacak" diye konuştu.

Referandum sinyali

Gelecek hafta Meclis komisyonuna gelmesi beklenen başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifle ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu düzenlemeyle acı hatıralarımızın olduğu kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. "

"Bu işin takipçisi olacağız"

Taliban'ın kız çocuklarına eğitim yasağı getirmesiyle ilgili çalışmalarına tepki gösteren Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Afganistan'da son dönemdeki başörtülü kızların okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayri insani ve gayri İslami buluyoruz. Bir defa bizim dinimizde böyle bir şey yok.

Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalıdır. Kimse bize İslam'la bize tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ilmi tahsis edin diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız.

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