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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Tüm programlarını iptal etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Tüm programlarını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu, bugün de dayısı Ali Gündüz'ün ölüm haberiyle sarsıldı. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programlarını erteledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu'nun dayısı Ali Gündüz hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Kasım ayında da kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm haberiyle sarsılmıştı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Bozkurt ilçesi ve Denizli il merkezi programları, 13 Ocak Cuma gününe ertelendi.

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