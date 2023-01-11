Ankara kulislerinden sızdı! Borcu olanları ilgilendiriyor şubat ayına dikkat

Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu bilgisi kulislerden sızdı.

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"2023'te vergi affı var mı? Vergi affı ne zaman gelir?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hükümetin SGK ve vergi borçlarında af ve yapılandırma için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan çek ve ehliyet düzenlemelerinin de hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu öğrenildi. Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanan konuya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

En son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklenti bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde olurken, çalışmanın seçim öncesi dönemde yani Şubat ya da Mart aylarında çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.

Neleri kapsayacak?

Vergi davalarını, incelenmesi tamamlanmış ancak işleme koyulmamış inceleme dosyalarını, stok ve ortaklar cari hesabı konularını kapsayacak bir düzenleme olabileceği belirtiliyor. Vergisini ve SGK prim borçlarını zamanında ödeyenlerin de mağdur olmaması için avantaj sağlanabileceği iddia ediliyor.

Ehliyet ve çekler için yeni düzenleme

Torba yasada çek mağdurları için de bir çalışma yapıldığı kaydedildi. Öte yandan ehliyetine el konulan kişiler için bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Vergi gelirleri tam 3 kat arttı

Ancak 2022’de 1 trilyon 250 bin TL olarak öngörülen vergi geliri, 2023’te 3,8 trilyona çıkartıldı. Bu yıl böylece vergi gelirleri tam 3 kat arttırılmış oldu. 2023’de vergi kalemlerine ödeyecekleri tutarlar ise şöyle:

Motorlu taşıt araçlarından 204 milyar lira, tütün mamullerinden 126 milyar lira, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 85 milyar lira, alkollü içkilerden 55 milyar lira, dayanıklı tüketim mallarından 36 milyar lira, özel iletişim vergisinden 20 milyar lira, şans oyunlarından 13 milyar lira vergi alınacağı hesaplanıyor. Beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) toplamıysa 512 milyar TL.