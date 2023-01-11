Efsane dizi Aşk-ı Memnu şimdi de film oluyor! Yeni Bihter'imiz belli oldu

Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak bir döneme damga vuran ve tekrarları bile hala reyting rekorları kıran "Aşk-ı Memnu", şimdi de "Bihter" adıyla sinemaya uyarlanıyor.

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Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinden dizi uyarlaması yapılan ve Türkiye dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olan "Aşk-ı Memnu", şimdi de "Bihter" adıyla sinemaya uyarlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, filmde Bihter karakterine hayat verecek isim Farah Zeynep Abdullah oldu. Senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı filmin dijital platform için çekildiği belirtildi.

Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği filmin cast seçimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Film, dizi uyarlamasında olduğu gibi günümüzde değil kitabın yaymnlandığı dönem olan 1900’lerde geçecek.

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk sezonuyla 2008'de ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı. Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşan dizinin final bölümü ise izleyicilerin yaklaşık yüzde 73,7'sini ekran başına çekmişti.