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Joao Felix, Atletico Madrid defterini kapattı! Resmen Premier Lig'de!

Joao Felix, Atletico Madrid defterini kapattı! Resmen Premier Lig'de!

Premier Lig ekibi Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

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İngiliz ekibi Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki forvet bu sezon Atletico formasıyla 21 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asistlik katkı sağladı.

Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum, bu yüzden burada olduğum için çok ama çok mutluyum. Stamford'da oynayacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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