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Derbi sırasında kalp krizi geçirmişti! Acı haber geldi

Derbi sırasında kalp krizi geçirmişti! Acı haber geldi

KASTAMONU’nun Bozkurt ilçesinde koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin Galatasaray ile karşılaştığı derbi maçı sırasında kalp krizi geçiren vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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 Edinilen bilgiye göre, Sami Utku isimli vatandaş, koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin Galatasaray ile karşılaştığı ve 3-0’lık skorla mağlup olduğu derbi karşılaşması sırasında fenalaştı.

Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sami Utku, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Utku, tedavi altına alındı. 2 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Sami Utku hayatını kaybetti.

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