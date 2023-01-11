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AK Parti il başkanı istifa etti! Bu sözlerle duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti il başkanı istifa etti! Bu sözlerle duyurdu

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, milletvekili aday adayı olabilmek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti Aydın İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında mevcut İl Başkanı Ömer Özmen görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2023 seçimlerinde milletvekili adayı olabilmek için partisinden istifa ettiğini duyuran Başkan Özmen “Bugün itibariyle 2015 yılı Ocak ayından bu yana büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum AK Parti Aydın İl Başkanlığı’ndan Genel Merkezimizin de uygun görmesi ile milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım." dedi.

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