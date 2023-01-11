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Doğu Perinçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap var... Mesele Türk Ordusu'na hakaret

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun komutanlara siyaset yapacaklarsa üniformalarını çıkarıp, AK Parti ve Doğu Perinçek'in yanında yer almalarını tavsiye etmesi ile ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube'daki canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan TSK'nın komuta kademesini hedef almış ve "Komuta kademesi haddini bilsin" şeklinde bir ifade kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, komutanlara siyaset yapacaklarsa üniformalarını çıkarıp, AK Parti ve Doğu Perinçek'in yanında yer almalarını tavsiye etmişti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de konuyla ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD istihbarat görevlisi ilan etmişti.

Doğu Perinçek, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube'daki canlı yayına konuk olarak katılıp bu konuyu değerlendirdi.

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