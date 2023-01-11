TÜİK rakamlarıyla işçinin 300 milyar doları çalındı! '5 ay sonra geri ödeyeceğiz' sözü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındığını belirterek, "5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz" dedi.

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CHP, geçtiğimiz hafta TÜİK’in enflasyonu düşük hesaplamasının ücretli kesimin gelirlerinde erimeye yol açtığını belirterek TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istemişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. “E biz beyaz yakalılar?” dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz."