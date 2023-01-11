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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki bakanlık dağılımını açıkladı

Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki bakanlık dağılımını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki partilere oy oranlarına göre bakanlık dağıtılacağını, her partinin en az 1 bakanlık 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı alacağını söyledi.

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Yaklaşık 5 ay kalan seçime doğru iktidardan çok muhalefetin adayı ve seçim stratejisi merak konusu.

Parlamenter sisteme dönüş konusunda mutabakat sağlayarak 6'lı masayı kuran muhalefette aday tartışmaları ve genel başkanların yetki dağılımı son dönemin en sıcak konusu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'her genel başkanın imza yetkisi olacak' açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Omuz omuza yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyoruz"

Davutoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, sösleri üzerinden devam eden tartışmalara yönelik, "Cumhurbaşkanı bilecek ki 5 veya 6 genel başkan onunla birlikte omuz omuza yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor. Bu cumhurbaşkanının gücünü artıran bir durumdur." dedi.

"Yüzde 1 ile yüzde 30 aynı statüde mi olacak?"

Ersoy, Davutoğluna, "Alacağınız oyun hiçbir önemi yok, liderlerin pozisyonları net bir biçimde belli yanlış anlamıyorsam. Bir partinin oy oranı yüzde 1 de olsa, genel başkan yüzde 30 alan genel başkanla aynı statüde mi oalcak?" sorusunu yöneltti.

"Vekil oranına göre bakanlık alacak"

Davutoğlu'nun cevabı şu şekilde oldu:

"Bir partinin oy oranı ne kadarsa ona böre bakanlığı olacak. 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı 1 bakanlık alacak. diyelim A partisinin çok milletvekili var 6-7 bakanlık alacak. Bunları hep konuştuk.

"Her partiye en az 1 yardımcı 1 bakan"

6'lı masada olan partilerin hepsi en az 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı 1 bakanlık alacak."

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