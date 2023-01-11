Tahliye edilen TTB Başkanı Fincancı'dan ilk açıklama: Mücadeleye devam edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkındaki tahliye kararının ardından İstanbul Bakırköy Cezaevi önünde konuştu.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu olarak yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında; "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

"Anlamsız bir durum"

Fincancı, tahliye edildiği Bakırköy Cezaevi önünde açıklama yaptı. Basın mensuplarına teşekkür eden Fincancı şunları söyledi: "Nasıl ki bize verilen 2 yıl 8 ay, bir de 15 günü var… Bu çok anlamsız bir durum. Çünkü bir kanalın yayın politikasının suç olarak tanımlanması ve sonra da o suçun bana atılması, akıl alır gibi değil. Hukukçularımız da dile getirdiler. Ben ancak kendi suçumdan sorumlu olabilirim. Bu suç da insanlığa karşı sorumluluk taşıma suçudur, başından beri. Sağlıklı kılma suçudur, bütün toplumları… Sonuç olarak biliyoruz. Bizim burada Merkez Konseyi'mizin, daha önce; 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' dediği için sabaha karşı gözaltına alınan üyeleri, meslektaşlarım var.

"Savaşlara karşı olacağız"

Tabii ki biz hekimler olarak, insan sağlığını önceleyeceğiz. Savaşlara karşı olacağız. Her türden silahın önlenebilmesi, kullanımının yasaklanabilmesi, ortadan kaldırılması için de elimizden geleni yapacağız. Çünkü yalnızca insanları da ele almamak gerekiyor. Tüm canlılar için, üzerinde yaşadığımız bu yerküre için ve evren için zararlı tüm bu girişimlerin önünde durmak hepimizin sorumluluğu. Bu süreçte anlamsız ve sevgili Nilgün Toker'in söylediği için 'saçma' olan, yani her şeyin olabildiği bir düzende, biz yine de bundan kaygılanmayarak, bunun karşısında gerilemeyerek mücadeleye devam ediyoruz. Devam edeceğiz.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Hukuku ortadan kaldırılmış bir ülkede hukukta ısrar eden, adalette ısrar eden tüm avukatlarıma; ayrıca sesimizi Meclis'te de duyurmaya çalışanlara ve elbette benim sevgili yol arkadaşlarıma, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na, insan hakları mücadelesini öğrendiğim dostlarıma, hekimlik mücadelesinde yan yana durduğumuz… Ne örgütü olduğunu da bilmediğimiz örgüt üyeliğinden yargılanma tehdidi onlara savrulurken dimdik durarak bu mücadeleyi sürdüren tüm yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya kadar."

"İçeriden gözlem yapabilme olanağı bulduk"

Fincancı; cezaevlerinin koşulları ile ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Özellikle kadın koğuşları, kadınların bulunduğu cezaevlerinde ciddi sıkıntıların yaşadığını biliyoruz. 25 yılla yargılanan kadınlar var içeride. Vatandaş olmayan insanlar bunlar. Avukatları yok, paraları yok. Gereksinimlerini karşılayabilmeleri için özelleştirilmiş ve ticarete araç edilmiş bu cezaevlerinde çalışmak zorundalar. Pek çok insan sağlık sorunu olmasına rağmen hastaneye götürülmekten kaçınıyor. Tecrit ciddi boyuta ulaşmış durumda. İnsanların birbirini görmesi, konuşması engelleniyor. 22-23 yıl geçtikten sonra, yeniden tecrit ortamına dönülmüş durumda. Yıllarca tecritte kalan insanlar var. Kimseyi görmeden, yaşamak zorunda olan insanlar var. Bütün bunları bir biçimde hem tecridi, hem bu koşulların ağırlığını görme olanağı verdiler. Kendilerine teşekkür borçluyum. Bir kez daha içeriden gözlem yapabilme olanağı bulduk."

"Bu ülkeyi yeniden insanlıktan yana dönüştüreceğiz"

Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması yönündeki taleplerin anımsatılması üzerine ise Fincancı, şöyle konuştu: "TTB'nin kapatılma tehditlerine gelince. Bu o kadar kolay değil. Bir ülkenin hekim örgütünü kapatabilmek, dünya ile ilişkileri tümüyle ortadan kaldırmak demektir. Dünyada evrenselliğin temsilcileriyiz. Hekimler, doğal insan hakları savunucularıdır. Onların hapsedilmesi, meslek örgütlerinin kapatılması söz konusu edilemez. Böyle girişimlerde daha önce de bulundular. Biz bu ülkede sağlığı yeniden ticaret aracı olarak değil, eşit, adil, anadilinde bir sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz bu ülkeyi yeniden insanlıktan, yaşamdan yana dönüştüreceğiz."