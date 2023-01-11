Temel Kotil: Milli Muharip Uçak için yurt dışından talep var

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili, "Bu konuda yurt dışından talepler var, şu anda devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok" dedi.

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Dünyanın gözü, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileriyle savunma sanayi alanında attığı adımlarda..

Türk savunma sanayisi, dünyada bir 'marka' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), yoğun şekilde hangardan çıkış törenine hazırlanıyor.

"Yurt dışından talepler var"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin Ankara'daki yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temel Kotil, devam eden projeler, şirketin hedefleri ve savunma sanayisindeki gelişmeler hakkında bilgi vererek, amaçlarının dünyanın ilk 10 havacılık şirketleri arasında yer almak olduğunu söyledi.

Kotil, başka ülkelerin MMU projesine dahil olması konusunda da talep olduğunu bildirerek, "Bu konuda yurt dışından talepler var, şu anda bizle beraber çalışan mühendisleri de var. Bunlar devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Şu anda devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Temel Kotil, şirketin ileriye dönük hedefleri arasında yolcu uçağı yapmak olduğunu da belirterek, "İleriye doğru vizyon konuşmak gerekiyorsa bu şirketin bir yolcu uçağı yapması gerekiyor. Tabii bunu şu anda konuşmak tabu. Bu şirkette yapabilirlik konusunda bir eksik yok." diye konuştu.