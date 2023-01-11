Hollandalı araştırmacı: Batı, PKK'nın karanlık yüzünü görmüyor

Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, Türkiye'nin uyarılarına kulak tıkayan Batılı ülkelerin terör örgütünün karanlık yüzünü görmediğini anlattı.

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Türkiye'nin PKK ile mücadelesi kararlılıkla sürerken Batı, terörizmle ilgili hem söylemlerinde hem de uygulamalarında terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor. Hollandalı bir araştırmacı, Avrupa'nın terör örgütlerine olan desteğini ortaya çıkardı.

Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, terör örgütü YPG/PKK'nın karanlık yüzünü "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeseliyle ortaya koyduğu ve terör örgütünün Suriye'deki baskısını ifşa ettiği için, İstanbul'da 2 Aralık'ta evinden ayrılmak üzereyken e-postayla iki ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Tehdidi sosyal medyada duyurmasının ardından yaşadıklarını ve Batılı ülkelerdeki terör örgütü YPG/PKK algısını AA muhabirine değerlendirdi.

"Batılı ülkeler Türkiye takıntısı yüzünden PKK'nın karanlık yüzünü görmüyor"

Terör örgütü YPG/PKK'nın karanlık yüzünü belgesel ve araştırmalarıyla ortaya koyan Netjes, terör örgütünün Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki baskıcı politikaları, insanları kaçırması ve muhalifleri sindirmesi üzerine araştırmalar yürüttüğünü aktardı.

Batılı ülkelerin terör örgütüne ilişkin Türkiye'nin uyarıları dikkate almamasını eleştiren Netjes, "Türkiye takıntısı yüzünden terör örgütü YPG/PKK'nın karanlık yüzünü görmüyorlar." dedi.

Netjes, YPG/PKK'nın çocukları kaçırmasının dahi Batı'da yeteri kadar ciddiye alınmadığını belirtti.

"Hollanda'da hükümet ve koalisyondaki partilerin çoğu benim gibi düşünüyor fakat.."

Hollanda'da kamuoyunun, medya tarafından yanlış yönlendirildiğini belirten Netjes, "Hollanda'da terör örgütü YPG/PKK hakkında eksik bilgi var." dedi. Netjes, ülkesinde terör örgütü YPG/PKK propagandasına karşı çıktığı için kendisini korkutmak istediklerini, Hollanda'da bir akademisyen arkadaşının başına da aynı şeyin geldiğini anlattı.

Aslında Hollanda hükümetinin terör örgütü YPG/PKK'nın gerçek yüzünün farkında olduğunu dile getiren Netjes, "Hollanda'da hükümeti ve koalisyondaki partilerin çoğu terör örgütü YPG/PKK hakkında benim gibi düşünüyor fakat solcu partiler ve medyanın baskısı sebebiyle bu yeterince gösterilemiyor." dedi.

İnsan hakları kuruluşlarının sessizliği

Aldığı ölüm tehditlerinin ardından insan hakları kuruluşları, kadın hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) henüz destek görmediğini belirten Netjes, yalnız kendisinin değil Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına maruz kalanların da korunması gerektiğini vurguladı. Netjes, "Çocukları kaçırılan kadınlar, YPG'nin kurşunlarından ve suikastlarından kurtulanların benden daha fazla korunmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

ABD ve İngiltere'den maddi destek aldığına işaret eden Netjes, 2019'da İstanbul'da görüştüğü bir STK yetkilisinin "Rena, senin yaptığın çalışmaları biz yapamayız. Fonlarımızı direkt keserler." şeklindeki sözlerini aktardı.