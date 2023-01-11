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AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.

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Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Yasa teklifi yarın meclis'e sunulacak 

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yasa teklifinin yarın öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek. 

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.  230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

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