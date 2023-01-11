Scaloni: Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir

Arjantin'in başarılı teknik direktörü Lionel Scaloni, yıldız futbolcu Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynayabileceğini söyledi.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı finalde penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kazanan Arjantin'de takımın yıldızı Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

35 yaşındaki oyuncunun 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığından düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Bu konu hakkında İspanyol radyosu Calvia FM'e açıklamalarda bulunun Arjantin'in teknik direktörü Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Kapılar ona her zaman açık olacak"

Kapıların her zaman Messi'ye açık olduğunu söyleyen Scaloni, "Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum. İyi hissetmesi ve büyük ölçüde ne istediğine bağlı olacak. Kapılar ona her zaman açık olacak. O sahada mutlu oluyor ve bizim için ekiple olması çok iyi olur." sözlerini sarf etti.

"En iyisi"

Scaloni, ayrıca 35 yaşındaki futbolcunun tüm zamanların "en iyisi" olarak kabul edilmesi için Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğine inanmadığını söyledi.