BIST 4.729
DOLAR 18,77
EURO 20,19
ALTIN 1.130,56
HABER /  SPOR

Scaloni: Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir

Scaloni: Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir

Arjantin'in başarılı teknik direktörü Lionel Scaloni, yıldız futbolcu Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynayabileceğini söyledi.

Abone ol

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı finalde penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kazanan Arjantin'de takımın yıldızı Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

35 yaşındaki oyuncunun 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığından düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Bu konu hakkında İspanyol radyosu Calvia FM'e açıklamalarda bulunun Arjantin'in teknik direktörü Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Kapılar ona her zaman açık olacak"

Kapıların her zaman Messi'ye açık olduğunu söyleyen Scaloni, "Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum. İyi hissetmesi ve büyük ölçüde ne istediğine bağlı olacak. Kapılar ona her zaman açık olacak. O sahada mutlu oluyor ve bizim için ekiple olması çok iyi olur." sözlerini sarf etti.

"En iyisi"

Scaloni, ayrıca 35 yaşındaki futbolcunun tüm zamanların "en iyisi" olarak kabul edilmesi için Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğine inanmadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama
AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama
Bakan Adil Karaismailoğlu: 2023'te zam yok!
Bakan Adil Karaismailoğlu: 2023'te zam yok!
İyi Parti'de Buğra Kavuncu'nun görevi değişti
İyi Parti'de Buğra Kavuncu'nun görevi değişti
Temel Kotil: Milli Muharip Uçak için yurt dışından talep var
Temel Kotil: Milli Muharip Uçak için yurt dışından talep var
Tahliye edilen TTB Başkanı Fincancı'dan ilk açıklama: Mücadeleye devam edeceğiz
Tahliye edilen TTB Başkanı Fincancı'dan ilk açıklama: Mücadeleye devam edeceğiz
ABD, 2023 yılı petrol fiyatı tahminini açıkladı
ABD, 2023 yılı petrol fiyatı tahminini açıkladı
Suskunluğunu bozdu! Jorge Jesus'tan derbi açıklaması
Suskunluğunu bozdu! Jorge Jesus'tan derbi açıklaması
Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki bakanlık dağılımını açıkladı
Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadaki bakanlık dağılımını açıkladı
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı
Doğu Perinçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap var... Mesele Türk Ordusu'na hakaret
Doğu Perinçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap var... Mesele Türk Ordusu'na hakaret
Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihalaye fesat' suçlamasıyla dava açıldı
Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihalaye fesat' suçlamasıyla dava açıldı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması