CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarını kim kaldırdı? İşin aslı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde Barzani'nin kanalı Rudaw ile yaptığı röportajda Türk bayrağını kaldırttığı iddiası çok konuşuldu. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Elçi, bayrağı kaldırtanların Rudaw olduğunu söyleyerek, "Söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, parti genel merkezinde Rudaw'a verdiği röportajda Türk bayraklarının kaldırıldığı tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazeteduvar'ın haberine göre Elçi, "Bir süredir kamuoyunun gündeminde, bir televizyon kanalına vermiş olduğum mülakat üzerinden bana ve partimize karşı yalan ve eksik bilgilerle bir iftira kampanyası yürütülmektedir. Günlerdir bir akıl tutulması izliyoruz. Bir basın kuruluşu ile yapılan röportajda, bayrağımızı kaldırttığım iddiası sadece kötü niyetli değil son derece de absürttür" ifadelerini kullandı.

"Haberlerde okuyunca durumu öğrendim"

Basın odasında değişiklik yaptırmadığını belirten Elçi, "Mülakatın gerçekleştiği gün yoğun gündemimden dolayı hızlıca salona girip, bana gösterilen yerde oturarak mülakatı tamamlayıp, yetişmem gereken görüşmeler olduğu için yine hızlıca salondan çıktım. Ne röportaj öncesinde ne de sonrasında henüz yeni katıldığım partimin basın odasının düzenine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu halde iddia olunan değişiklikten sorumlu tutulmam abesle iştigaldir. Tüm kamuoyu gibi ben de haberlerde okuyunca durumu öğrendim" dedi.

"Sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir"

Daha sonra Rudaw'la görüştüklerini aktaran Elçi, açıklamasında "Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin bayrağı ile bir sorunum olsa değil CHP, Türkiye'de herhangi bir partide siyaset yapmazdım"

Kendisine yönelik bazı haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Elçi, şöyle devam etti:

"Her şeyden öte ülkemizin bayrağı ile bir sorunum veya tahammülsüzlüğüm olsa, değil CHP, Türkiye'de herhangi bir partide zaten siyaset yapmazdım. CHP bu ülkenin kurucu partisidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, milli değerlerine bağlı bir partidir. Ben katıldığım partinin ilkelerini ve değerlerini bilerek ve benimseyerek bu partiye katıldım.

"Suç duyurusunda bulunacağım"

Bu konuda kamuoyunun hassasiyetini saygıyla karşılıyor, şahsımın ve partimin hedef haline getirildiği tartışmanın sonlanması için bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu ifade ediyorum. Partim ve şahsımla ilgili akla gelmeyecek haberler yapan, paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı da kamuoyuna bildiriyorum."