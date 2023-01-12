Ekrem İmamoğlu'na ihaleye fesat davası açıldı! İmamoğlu 'malum müfettiş'e ateş püskürdü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' davası açıldı. Dava açılmasına neden olan soruşturmayı, İBB hakkındaki terör soruşturmasını yürüten Mülkiye Müfettişi Arif Yıldırım'ın yaptığını belirten İmamoğlu, "2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023'te görülecek. Ekrem İmamoğlu, davanın açılmasına neden olan raporu hazırlayan müfettişin, 'terör soruşturması' başlatılmasına neden olan soruşturmayı yapan müfettiş Arif Yıldırım olduğunu belirtip sosyal medyadan ateş püskürdü. "Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" diyen İmamoğlu açıklamasında, "2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.

Danıştay o dosyayı inceleyip sorun görmedi

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında açılan 'ihaleye fesat karıştırma' davasıyla ilgili "Dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi" hatırlatmasını yapan İmamoğlu, paylaşımının sonuna bir de not bıraktı. Yazdığı notta, "Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" ifadesini kullanan İmamoğlu, paylaşımında şunları ifade etti:

İhale işlemlerinde imzam dahi yok!

"Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

Altındaki imza malum müfettişe ait

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait."

Ekrem İmamoğlu 'malum müfettiş' için ne demişti? Ekrem İmamoğlu, 'malum müfettiş' dediği Arif Yıldırım için düzenlediği basın toplantısında, "Bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan bir kişi. Ben İBB Başkanı adayı olduktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemimle ilgili 28 ayrı özel soruşturmayı açan bir kişi. Seçim zamanında. Arif Yıldırım adında militan AK Partili bir zatı muhterem heyet başkanı oldu. Bu zatın sicili belgelidir. Bu kişi 20 Mayıs 2019'da Beylikdüzü Belediyesi'ne bir işlemle ilgili yine bir soruşturma açıyor. Belediye Başkanı olarak beni suçlayarak ifademi almak istedi. Oysaki o işlemin tarihi 31 Mart 2019 tarihinden sonra, yani Beylikdüzü Belediyesi yeni başkanını seçmiş, ben ise mazbatası iptal edilmiş İBB Başkanıyken gözü bu kadar kör, İmamoğlu konusunda bu kadar gönül gözü dönmüş bir insan. Aslında aklında hep olan benim. Bu kişi adil ve tarafsız bir müfettiş değildir." demişti.