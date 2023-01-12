Osmanlı'dan girdi Anadolu'dan çıktı alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

"Osmanlı çocuğuyum ben"

Görevli memura kendini tanıtan sürücü, “Ben Aksaraylıyım, Demirci kasabasındanım. Ben hakiki Osmanlı'yım, Osmanlı çocuğuyum ben, bu bilmediği için geçtim ben yemin ederim. Hayır! Bak solcuda vardır. Bir yardımcı olun abi, hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Kapkaç yok, hırsız yok bir şey yok. Sen Anadolu çocuğu değil misin?" dedi. Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan sürücü, arkadaşının yol bilmediğini belirterek, "Ben kullanmıyorum. Kullandım, yolu bilmediği için kullandım. Ben alkollü araba sürmem. Arkadaş yolu bilmiyordu. Yolu bilmediği için diyorum. Yolu bilmediği için ben sürüyordum. Onu da çevirince ben döndüm. Bu yani sıkıntı yok" dedi.