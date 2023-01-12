BIST 4.729
DOLAR 18,78
EURO 20,24
ALTIN 1.137,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Ümraniye'de kontrolden çıkan araç ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza neticesinde 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen 16 BLC 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken kazada araç sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Durumu çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ersan Şen çok fena döndü! 'Ucuz kahraman' dediği Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptı! Sloganı da hazır
Ersan Şen çok fena döndü! 'Ucuz kahraman' dediği Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptı! Sloganı da hazır
Ekrem İmamoğlu'na ihaleye fesat davası açıldı! İmamoğlu 'malum müfettiş'e ateş püskürdü
Ekrem İmamoğlu'na ihaleye fesat davası açıldı! İmamoğlu 'malum müfettiş'e ateş püskürdü
Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'yı ve seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti! Beni dinlemezseniz kriz çıkar
Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'yı ve seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti! Beni dinlemezseniz kriz çıkar
Elon Musk Guinness Dünya rekorunu kırdı: Tarihteki en büyük kayıp!
Elon Musk Guinness Dünya rekorunu kırdı: Tarihteki en büyük kayıp!
Hollandalı araştırmacı: Batı, PKK'nın karanlık yüzünü görmüyor
Hollandalı araştırmacı: Batı, PKK'nın karanlık yüzünü görmüyor
Demirtaş'tan Bakan Bozdağ'a: Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı
Demirtaş'tan Bakan Bozdağ'a: Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı
Scaloni: Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir
Scaloni: Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir
AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama
AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama
Bakan Adil Karaismailoğlu: 2023'te zam yok!
Bakan Adil Karaismailoğlu: 2023'te zam yok!
İyi Parti'de Buğra Kavuncu'nun görevi değişti
İyi Parti'de Buğra Kavuncu'nun görevi değişti
Temel Kotil: Milli Muharip Uçak için yurt dışından talep var
Temel Kotil: Milli Muharip Uçak için yurt dışından talep var
Tahliye edilen TTB Başkanı Fincancı'dan ilk açıklama: Mücadeleye devam edeceğiz
Tahliye edilen TTB Başkanı Fincancı'dan ilk açıklama: Mücadeleye devam edeceğiz