Beklenen açıklama geldi, tarih netleşti! 500 bin personel yararlanacak

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin beklenen açıklama geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin bugün öğleden sonra Meclis'e sunulacağını duyurdu.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu, düzenlemenin bugün öğleden sonra Meclis'e sunulacağını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre; bu ay yasalaşması beklenen düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak. 1 yıl aday memurluk süreci bulunacak düzenlemede kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.

230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak.

500 BİN PERSONEL YARARLANACAK

Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.

Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak.