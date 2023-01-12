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'Babam senin yüzünden gözaltında' öfkesi... Dönerken yolunu kesip dehşeti yaşattılar

'Babam senin yüzünden gözaltında' öfkesi... Dönerken yolunu kesip dehşeti yaşattılar

SAMSUN'da bir parkta bıçak zoruyla gasp edilen kişi emniyete gidip şikayette bulunmasının ardından dönüşte dehşeti yaşadı. Şikayet edilen kişinin oğlu arkadaşıyla birlikte önünü kestiği adamı sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anıt Park yanında gece saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta içki içen M.Ö.'nün (33) yolu yine parktan tanıdığı İ.Ö.(44) tarafından kesilerek bıçak zoruyla 500 lira parası gasp edildi.

M.Ö. Gazi Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezine ifade verip evine gitmek için yürüyen M.Ö.'nün yolu bu kez de parasını gasp ettiği için gözaltında bulunan İ.Ö.'nün oğlu Y.A.Ö. tarafından kesildi.

"Babam senin yüzünden gözaltına alındı" diyen Y.A.Ö. ve yanında bulunan Irak uyruklu arkadaşı E.F.A.A.(20), M.Ö.'yü sırtından bıçaklayarak kaçtılar.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö. tedavi altına alındı.

Polis bıçaklama olayına karışıp kaçan şüpheli şahısları yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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