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Altılı masadan anket hamlesi! Üç şirket soracak, konu: Adaylık

Altılı masadan anket hamlesi! Üç şirket soracak, konu: Adaylık

Altılı Masa’da ortak aday mesaisi sürüyor. Altı parti, aday önerilerini masaya getirecek, liderler belirleyecek, ancak yol gösterici olması için en az üç şirkete anketler yaptırılacak.

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Altılı Masa’nın son toplantısında genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verilmişti.

Ortak adayın kim olacağı kadar liderlerden biri mi yoksa dışarıdan bir isim mi olacağı da merak ediliyor. Kulislerde adaylıkta ibrenin liderlere dönük olduğu konuşuluyor.

Altılı Masa’daki kurmay, “İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki toplantı 26 Ocak, Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni için 30 Ocak’ta yapacağımız tanıtım toplantısına kadar eğer farklı bir isim açıklanmazsa bilin ki aday liderlerden birisi demektir. Bizim iddiamız şuydu; dışarıdan bir aday olacaksa gelip bu metinlere katkı vermesi lazım. Ama şu an itibarıyla masadan olma ihtimali yüksek” dedi.

Kılıçdaroğlu öne çıkıyor

Altılı Masa’daki bazı parti genel başkanları aday için partilerinin yetkili kurullarından, il başkanlarından görüş alıyor. CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi’nde Genel Başkan Ali Babacan’ın ismi öne çıkıyor.

Altılı Masa’daki kaynaklar adaya ilişkin, “Sadece HDP seçmeninden değil, MHP ve AKP seçmeninden de oy alabilecek bir adayı, ilk turda açık ara çıkacak bir isim olmalı” değerlendirmesini yapıyor.

Ankette öne çıkacak başlıklar

Milliyet'te yer alan habere göre, altılı Masa ayrıca ortak cumhurbaşkanı adayı için anket yaptırmayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre ankette belirli isimler, öne çıkan isimler, her siyasi partinin götürdüğü isimlerin yanı sıra, “Bunların dışında görmek istediğiniz isim var mı? Kimi aday görmek istiyorsunuz?” soruları da yer alacak.

En az 3 şirket anketi

Altılı Masa en az üç kamuoyu araştırma şirketine anket yaptıracak. Anketi liderlerin belirlediği şirketler yapacak. Anket yol gösterici olacak ancak belirleyici olan liderlerin müzakeresinde öne çıkan isim olacak.

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