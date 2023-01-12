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Zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi

Zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince 2 farklı ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 828 bin 356 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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İzmir’de polis ekipleri, diğer illerden kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa Uygulama Noktası görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, durdurulan bir araçta yapılan aramada ve devamında uyuşturucu madde ticaretinde bağlantısı olduğu tespit edilen, yeşil ve kırmızı reçeteye tabii sentetik ecza ilaçları yasadışı yollarla torbacı diye tabir edilen şahıslara dağıtarak piyasaya sürmeye hazırlanan zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

2 ayrı depoya baskın

Ekiplerce, 2 farklı ilde bulunan 2 ayrı depoya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 828 bin 356 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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