Bankalar harekete geçti EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat
Milyonlarca EYT'li maaşlarının yatacağı günü bekliyor öte yandan bankalar da kolları sıvadı. Müşteri çekmek isteyen bankalar, promosyon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz dönemde 10 bin lirayı promosyonun 20-25 bin lirayı bulması bekleniyor.
EYT düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılacak. Bankalar da emeklileri çekebilmek için şimdiden promosyon yarışına girdi.
Emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi. Bankaların bu promosyon miktarlarını yaklaşık 3 kattan fazla arttırarak yaklaşık 25 bin liraya kadar yükseltmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde bu rakamların bankalar tarafından tek tek açıklanması bekleniyor. EYT'lilerin ise promosyon rakamı konusunda pek çok tahmini var.
ATV Ana Haber'e konuşan EYT'li bir vatandaş en az 10 bin liralık emekli maaş promosyonu beklediğini dile getiriyor. Bir başka emekli adayı ise 15 bin lira verileceğini düşündüğünü ifade ediyor.