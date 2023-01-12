İsmail Saymaz kulis aktardı: AK Parti planlıyor Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek

AK Parti'nin seçimi mayıs ayına göre yaptığını yazan İsmail Saymaz, "AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor." dedi.

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2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağına dair tartışmalar sürüyor. Merak edilen kritik seçim günü tarihi için AK Parti mayıs ayına kilitlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde seçim tarihine ilişkin konuşulanları, sürpriz muhalif gazeteci açılımını Halktv yazarı İsmail Saymaz, köşe yazısında aktardı:

Seçim hazırlıkları mayıs ayına göre yapılıyor

"AK Parti Genel Merkezi, seçimlerin mayısa çekilmesine bağlı olarak kampanyasını güncelliyor. Seçimin 7-14 ya da 21 Mayıs’ta olabileceği tahmin ediliyor. Bir AK Partili yetkili bana “Mayısta olma ihtimali yüzde 99” diyor. Bu arada, AK Parti’de başörtüsü düzenlemesinin referanduma gitmesi ihtimaline ilişkin bir hazırlık yok.

AK Partili yetkili şöyle diyor:

“Eğer referandum olursa başka bir modüle geçmek gerekebilir. Referandumun içeriğine ilişkin hangi temalar öne çıkacak, tartışmalar din ve kimlikler üzerinden mi yürüyerek? Ona göre formüle etmek gerekebilir.”

AK Parti açısından Altılı Masa’nın üç krizi var.

1: Atılı Masa’yı yönetmek.

2: HDP ile ilişkiler.

3: Aday belirleme sıkıntısı.

AK Partili yetkili “Adayın belirlenmesini bizler de bekliyoruz. Bir an önce belirlensin ki, ona göre stratejimiz de revize olsun.”

AK Partili yetkili, Kılıçdaroğlu’nun kolay bir aday olmadığını savunarak, şunları söylüyor:

“Kılıçdaroğlu’na HDP’nin desteği var. Bu destek süreci radikal biçimde değiştiriyor. Yarışa CHP, İyi Parti ve HDP oylarını katarsak, yüzde 45’le başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum. Bir kere şeffaf. İçi dışı biliniyor. Gizemi yok. Çok üzerine oynayamazsınız. CHP’nin en büyük handikapı, dış dünyaya entegrasyonuna ilişkin sıkıntılarıydı. Kılıçdaroğlu, onunla ilgili radikal bir dönüşüm yaşatıyor. Değişime ne kadar açık ve CHP’yi dünyaya entegre edebilecek vizyona sahip olduğunu hissettiriyor. Bir açıdan da başarılı.”

Muhalif gazetecilerle buluşma

Bu arada AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor. Bir sohbet şeklinde düşünülen buluşma, Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek."