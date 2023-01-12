BIST 4.914
DOLAR 18,78
EURO 20,21
ALTIN 1.136,97
HABER /  MEDYA

İsmail Saymaz kulis aktardı: AK Parti planlıyor Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek

İsmail Saymaz kulis aktardı: AK Parti planlıyor Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek

AK Parti'nin seçimi mayıs ayına göre yaptığını yazan İsmail Saymaz, "AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor." dedi.

Abone ol

2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağına dair tartışmalar sürüyor. Merak edilen kritik seçim günü tarihi için AK Parti mayıs ayına kilitlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde seçim tarihine ilişkin konuşulanları, sürpriz muhalif gazeteci açılımını Halktv yazarı İsmail Saymaz, köşe yazısında aktardı:

Seçim hazırlıkları mayıs ayına göre yapılıyor

"AK Parti Genel Merkezi, seçimlerin mayısa çekilmesine bağlı olarak kampanyasını güncelliyor. Seçimin 7-14 ya da 21 Mayıs’ta olabileceği tahmin ediliyor. Bir AK Partili yetkili bana “Mayısta olma ihtimali yüzde 99” diyor. Bu arada, AK Parti’de başörtüsü düzenlemesinin referanduma gitmesi ihtimaline ilişkin bir hazırlık yok.

AK Partili yetkili şöyle diyor:

“Eğer referandum olursa başka bir modüle geçmek gerekebilir. Referandumun içeriğine ilişkin hangi temalar öne çıkacak, tartışmalar din ve kimlikler üzerinden mi yürüyerek? Ona göre formüle etmek gerekebilir.”

AK Parti açısından Altılı Masa’nın üç krizi var.

1: Atılı Masa’yı yönetmek.
2: HDP ile ilişkiler.
3: Aday belirleme sıkıntısı.

AK Partili yetkili “Adayın belirlenmesini bizler de bekliyoruz. Bir an önce belirlensin ki, ona göre stratejimiz de revize olsun.”

AK Partili yetkili, Kılıçdaroğlu’nun kolay bir aday olmadığını savunarak, şunları söylüyor:

“Kılıçdaroğlu’na HDP’nin desteği var. Bu destek süreci radikal biçimde değiştiriyor. Yarışa CHP, İyi Parti ve HDP oylarını katarsak, yüzde 45’le başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum. Bir kere şeffaf. İçi dışı biliniyor. Gizemi yok. Çok üzerine oynayamazsınız. CHP’nin en büyük handikapı, dış dünyaya entegrasyonuna ilişkin sıkıntılarıydı. Kılıçdaroğlu, onunla ilgili radikal bir dönüşüm yaşatıyor. Değişime ne kadar açık ve CHP’yi dünyaya entegre edebilecek vizyona sahip olduğunu hissettiriyor. Bir açıdan da başarılı.”

Muhalif gazetecilerle buluşma

Bu arada AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor. Bir sohbet şeklinde düşünülen buluşma, Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Osmanlı'dan girdi Anadolu'dan çıktı alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
Foto Galeri Osmanlı'dan girdi Anadolu'dan çıktı alkollü sürücü cezadan kurtulamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ara transferde heyecan başlıyor! İşte bonservisi elinde olan yıldız futbolcular
Ara transferde heyecan başlıyor! İşte bonservisi elinde olan yıldız futbolcular
'Babam senin yüzünden gözaltında' öfkesi... Dönerken yolunu kesip dehşeti yaşattılar
'Babam senin yüzünden gözaltında' öfkesi... Dönerken yolunu kesip dehşeti yaşattılar
Zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi
Zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi
Zincir marketlerden sonra fiyat sabitleme sırası restoranlara mı geldi? Teklif verildi
Zincir marketlerden sonra fiyat sabitleme sırası restoranlara mı geldi? Teklif verildi
Altılı masadan anket hamlesi! Üç şirket soracak, konu: Adaylık
Altılı masadan anket hamlesi! Üç şirket soracak, konu: Adaylık
Benzine zam! Kaşıkla indirim yaptılar kepçeyle zam koydular! 12 Ocak 2023 benzin fiyatları
Benzine zam! Kaşıkla indirim yaptılar kepçeyle zam koydular! 12 Ocak 2023 benzin fiyatları
Beklenen açıklama geldi, tarih netleşti! 500 bin personel yararlanacak
Beklenen açıklama geldi, tarih netleşti! 500 bin personel yararlanacak
Öğretmenin akıllara durgunluk veren ölümü! Gören telefona sarıldı
Öğretmenin akıllara durgunluk veren ölümü! Gören telefona sarıldı
Avukatlar Partisi'ne alınmayınca olanlar oldu: "Damsız girilmez" cezası
Avukatlar Partisi'ne alınmayınca olanlar oldu: "Damsız girilmez" cezası
CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarını kim kaldırdı? İşin aslı ortaya çıktı
CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarını kim kaldırdı? İşin aslı ortaya çıktı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Milli muharip uçakta yüzde 15 detayı Temel Kotil duyurdu: Arkadaşlar birkaç saat içinde yeni motoru taktılar
Milli muharip uçakta yüzde 15 detayı Temel Kotil duyurdu: Arkadaşlar birkaç saat içinde yeni motoru taktılar