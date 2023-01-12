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Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak Kayserispor - DG Sivasspor ve Galatasaray - Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Alanyaspor, haftayı maç yapmadan tamamlayacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama:

Yarın
17.00 Kayserispor - DG Sivasspor
20.00 Galatasaray - A. Hatayspor

14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

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