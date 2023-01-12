Ankara'da feci kazada 21 kişi yaralandı! Hafif yaralılar olay yerinden kaçtı

ANKARA'nın çevre yolu Tulumtaş mevkiinde yabancı uyruklu kişileri taşıyan bir minibüs başka bir araca çarptı. Kaza neticesinde 21 kişi yaralanırken bazı yabancı uyruklu şahıslar hastaneye kaldırılırdı, bazılarının ise kaçtığı iddia edildi.

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İddialara göre Ankara çevre yolu Tulumtaş mevkiinde yabancı uyruklu kişileri taşıyan 44 AEL 531 plakalı minibüs başka bir araca arkadan çarptı.

Kazaya 68 HR 825 plakalı Tofaş marka otomobil de karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 21 kişi yaralanırken bazı yabancı uyruklu şahıslar hastaneye kaldırılırdı, bazılarının ise kaçtığı iddia edildi.

Minibüste sıkışan iki kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.