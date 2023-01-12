BIST 4.914
DOLAR 18,78
EURO 20,21
ALTIN 1.136,97
HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'nun 'liderlerin imza yetkisi' olacak sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Davutoğlu'nun 'liderlerin imza yetkisi' olacak sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte 6 parti parti liderinin de imza yetkisine sahip olacağı açıklaması tartışma konusu oldu. İsmail Küçükkkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlık kurulu dağılımında bunu esas alacağız." dedi.

Abone ol

Altılı masanın Türkiye'yi yönetme modeli gündem oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." sözleri konuşulmaya devam ediyor.

Halk TV Programcısı İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

"Başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur"

"Altı lider bir cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'ın karşısına çıkınca, diğer liderler başkan yardımcısı olacaklar" diyen Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun konu hakkındaki ifadelerini şöyle aktardı:

"Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir"

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini şöyle açıkladı:

"Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlık kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık" diyor.
İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'yı ve seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti! Beni dinlemezseniz kriz çıkar İsmail Saymaz Ahmet Davutoğlu'nu fena yakaladı meğer 4 yıl önce...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Osmanlı'dan girdi Anadolu'dan çıktı alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
Foto Galeri Osmanlı'dan girdi Anadolu'dan çıktı alkollü sürücü cezadan kurtulamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"Sağlam kaynaklardan öğrendim" diyerek açıkladı! 10 belediye daha AK Parti'ye geçiyor
"Sağlam kaynaklardan öğrendim" diyerek açıkladı! 10 belediye daha AK Parti'ye geçiyor
Ankara'da feci kazada 21 kişi yaralandı! Hafif yaralılar olay yerinden kaçtı
Ankara'da feci kazada 21 kişi yaralandı! Hafif yaralılar olay yerinden kaçtı
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı
Putin'den başbakan yardımcısına 'Türkiye' azarı! 'Sen neden aylaklık ediyorsun'
Putin'den başbakan yardımcısına 'Türkiye' azarı! 'Sen neden aylaklık ediyorsun'
İsmail Saymaz kulis aktardı: AK Parti planlıyor Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek
İsmail Saymaz kulis aktardı: AK Parti planlıyor Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek
Ara transferde heyecan başlıyor! İşte bonservisi elinde olan yıldız futbolcular
Ara transferde heyecan başlıyor! İşte bonservisi elinde olan yıldız futbolcular
'Babam senin yüzünden gözaltında' öfkesi... Dönerken yolunu kesip dehşeti yaşattılar
'Babam senin yüzünden gözaltında' öfkesi... Dönerken yolunu kesip dehşeti yaşattılar
Zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi
Zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi
Zincir marketlerden sonra fiyat sabitleme sırası restoranlara mı geldi? Teklif verildi
Zincir marketlerden sonra fiyat sabitleme sırası restoranlara mı geldi? Teklif verildi
Altılı masadan anket hamlesi! Üç şirket soracak, konu: Adaylık
Altılı masadan anket hamlesi! Üç şirket soracak, konu: Adaylık
Benzine zam! Kaşıkla indirim yaptılar kepçeyle zam koydular! 12 Ocak 2023 benzin fiyatları
Benzine zam! Kaşıkla indirim yaptılar kepçeyle zam koydular! 12 Ocak 2023 benzin fiyatları
Beklenen açıklama geldi, tarih netleşti! 500 bin personel yararlanacak
Beklenen açıklama geldi, tarih netleşti! 500 bin personel yararlanacak