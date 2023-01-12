İstanbul için kar tarihi uzmandan geldi! Eli kulağında geliyor tedbirinizi alın
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı tahminler tuttu, yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye özellikle doğu bölgelerde kar yağışı yeniden kuvvetlenmeye başladı. Peki İstanbullu bu kış karı ne zaman görecek, beklenen kar yağışı ne zaman kendini gösterecek? Meteoroloji uzmanı beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı, tedbiri alın elin kulağında kar geliyor!
İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Geçmiş yıllarda bu aylarda karın beyaz yüzünü gören İstanbullu şimdi bekliyor. Peki istanbul için beklenen kar yağışı tarihi ne zaman olacak? Canlı yayında Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan beklenen açıklamayı yaptı.
Meteoroloji çok sayıda il için yağmur beklendiğini belirtirken 3 il için turuncu uyarı yaptı. Ayrıca, Batı Akdeniz'de rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın İstanbul'da yağmur beklendiğini açıklarken, Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan da İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.