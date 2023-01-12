İstanbul için kar tarihi uzmandan geldi! Eli kulağında geliyor tedbirinizi alın

İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Geçmiş yıllarda bu aylarda karın beyaz yüzünü gören İstanbullu şimdi bekliyor. Peki istanbul için beklenen kar yağışı tarihi ne zaman olacak? Canlı yayında Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan beklenen açıklamayı yaptı.