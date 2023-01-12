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Alperen Şengün, NBA tarihine geçti! Kariyerinde bunu ilk kez başardı

Alperen Şengün, NBA tarihine geçti! Kariyerinde bunu ilk kez başardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk "triple-double"ını yaptı. Milli basketbolcu, NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.

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NBA'de Batı Konferansı'nın dibine demir atan Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı.

Maçın büyük bölümü başa baş bir mücadele ile geçti. Ancak Houston, son çeyrekte sadece 20 sayı üretip potasında 41 sayı görünce maçı 135-115 kaybetti.

Alperen Şengün 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ına amza attı. Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA tarihine geçti. Alperen, NBA tarihinde, "triple-double" yapan en genç pivot oldu.

Öte yandan Alperen, Houston Rockets tarihinde de, "triple-double" yapan en genç oyuncu unvanını ele geçirdi.

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