AK Parti ve MHP, Kürtler için yeni bir hamleye hazırlanıyor! Çözüm süreci gibi...

Seçimler yaklaşırken bomba bir kulis haberi daha düştü. Cumhur İttifakı, Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir hamle yapacak. Çözüm süreci gibi bir yaklaşıma girilmeyecek ancak Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verilecek.

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Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, Kürt seçmen için yeni bir strateji belirledi. "HDP ile ilgili hava ve söylem bir hayli değişmiş görünüyor" diyen Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "terörle mücadeleden taviz vermeden ve çözüm süreci gibi bir yaklaşıma girmeden" Kürt seçmen için yeni bir strateji yürütüleceğini yazdı. AK Parti yönetiminin aldığı karar gereği, seçmen nazarında daha yumuşak bir dil kullandığını belirten Bülent Aydemir şunları yazdı:

Çözüm Süreci gibi değil ama...

"“Altılı masanın gizli ortağı”, “yedinci ayak”, “terörle işbirliği yapıyorlar” gibi önermeler, yerini daha yumuşak, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dile ve üsluba bıraktı. AK Parti, siyasi retorik konusunda da bir çalışma yürütüyor. Terörle mücadeleden taviz vermeden ve çözüm süreci gibi bir yaklaşıma girmeden “Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim” yönünde bir politika izleniyor…

Cumhur İttifakı Kürt hamlesi yapacak

Tecrübelerim ve gözlemlerim beni yanıltmazsa, bu seçimde Cumhur İttifakı, Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir hamle yapacak. İkna etmeye yeter mi ya da proje tutar mı bilmiyorum ama Millet İttifakı da boş durmayacak gibi görünüyor…"