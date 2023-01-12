OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı! 5 buçuk yıl sürdü, 127 bin 292 başvuru yapıldı

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugün itibarıyla görev süresi içerisinde tüm başvuruları karara bağladı. Komisyona 127 bin 292 başvuru yapıldı. 109 bin 332'si reddedildi, 17 bin 960'ı kabul edildi.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lerle 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı. Bu kapsamda 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 3 bin 213 kişinin rütbeleri alındı, 2 bin 761 kurum ve kuruluşun kapatılmasına karar verildi ve yurt dışında eğitim gören 270 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi.

Uygulanan tedbir işlemleri hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere kurulan OHAL Komisyonu, 22 Mayıs 2017'de göreve başladı.

Anayasa Mahkemesinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 12 Haziran 2017'de OHAL Komisyonunu etkili iç hukuk yolu kabul etti. Komisyon, 17 Temmuz 2017'den itibaren başvuruları, elektronik ortam üzerinden almaya başladı.

5.5 yılda tüm başvurular karara bağlandı

Başvuru dosyaları hakkındaki karar verme süreci 22 Aralık 2017'de başlayan Komisyon, 12 Ocak 2023 itibarıyla görev süresi içerisinde tüm başvuruları karara bağladı. OHAL Komisyonunun görev süresi 22 Ocak'ta sona erecek.

500 bin evrak tasnif edildi

OHAL Komisyonu, görev sürecinde bilişim sistemi altyapısının, veri analiz sisteminin tamamlanmasıyla 65'i raportör olmak üzere, toplam 205 personeliyle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışma yürüttü.

Başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen yaklaşık 500 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi, oluşturulan özel bir bilgi işlem altyapısı sayesinde tamamlandı. 7075 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında da her bir başvuru dosyası, detaylı ele alınarak gerekçeli karar verildi.

Takipsizlik veya beraat alanların dosyalarına öncelik verildi

OHAL Komisyonu, incelemesini, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yaptı.

Başvurulara ilişkin öncelikle idari inceleme yapılırken, başvurucuların örgüt üyeliği ve mensubiyetinin yanı sıra örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı da değerlendirildi. Bu kapsamda, kamu görevinden çıkarmada, adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak başvurucuların terör örgütleriyle bağının kurulması yeterli görüldü. Komisyonun değerlendirmesi, cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece kamu görevinde kalmanın uygun olup olmadığı yönünden yapıldı.

Başvuruları, kurumların ihraç sebepleri ile tespit edilen veriler kapsamında değerlendiren Komisyon, UYAP üzerinden başvurucuların durumlarını takip ederek, haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilen kişilerin dosyalarını öncelikle ele aldı.

Başvurulara ilişkin temin edilen bilgileri 116 kriter başlığı altında analiz ve sorgulama yapan Komisyonun, inceleme ve değerlendirme kriterleri arasında adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespitler, ceza yargılaması sonuçları, örgüt içi iletişim programı kullanım kayıtları, Bank Asya'ya destek amaçlı hesap açma ve para yatırma bilgisi, örgütle iltisaklı sendika, dernek, vakıf ve federasyon üyeliği ve yöneticiliği, örgüt bağlantılı kuruluşlarda çalışma kayıtları yer aldı.

Yaklaşık 18 bin başvurunun kabulüne karar verildi

OHAL Komisyonuna görev süresi boyunca 127 bin 292 başvuru yapıldı. Başvurulardan 17 bin 960'ında kabul kararı veren Komisyon, 109 bin 332 dosyada da ret kararı aldı. Böylece Komisyon, görev süresi içerisinde başvuruların tamamını karara bağladı.

Kabul kararlarından 72'si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkin oldu.

Komisyon faaliyet raporu yayımlandı

OHAL Komisyonu, görev süresi içerisinde yaptığı çalışmaları, oluşturulan veri inceleme ve değerlendirme sistemi ile karar örneklerini, faaliyet raporu hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporda, FETÖ'nün kamuya sızma, sınav usulsüzlükleri ve mahrem yapılanmasına ilişkin bilgiler de yer aldı.