Barış Yarkadaş 'saraya çalıştı' her satırı çok konuşulacak

CHP'li eski vekil yazar Barış Yarkadaş, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun tartışılan açıklamalarına tepki gösterdi. Altılı masanın aktörlerini eleştirmenin "saraya çalışmak" şeklinde kodlandığını yazan Yarkadaş, "Altılı Masa’nın 6 lideri tarihi bir sorumluluk taşıdıklarını unutmamalı ve tarihe nasıl geçeceklerine bir an önce karar vermelidir." dedi.

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Altılı masanın rakibi altılı masa yorumları bugünlerde revaçta. Ali Babacan'ın Türk vatandaşlığı tanımını değiştirme ve Kürtçe anadilde eğitime anayasal güvence vaadi ortalığı karıştırdı.

Ahmet Davutoğlu da altılı masanın yönetim modelini anlatırken "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi.

Muhalif kesimlerin bile tepkisini çeken yedi kocalı hürmüz benzetmesi yapılan sisteme dair eleştiriler peş peşe gelirken son değerlendirme CHP'li eski milletvekili tv100 yazarı Barış Yarkadaş'tan geldi.

"Muhalefeti eleştirmek de "cesaret" istiyor"

Altılı Masa’nın aktörleri şimdi bu konforlu alanın tadını çıkarıyor ve her biri "keyfi" ve “sorumsuzca” yorumlar yapıyor. Muhalif gazetecilere “Susun, şimdi eleştirinin zamanı mı?” diyen siyasiler iş nedense kendi sorumluluklarına geldiğinde aynı hassasiyeti göstermiyor.

Gazetecilere “Görevinizi yapmayın’’ diyenler, meydanı boş buldukça kendilerinde istedikleri gibi davranma hakkı görüyor.

Aslında bu durum; AKP’nin son yirmi yıldır yol açtığı siyasal bir erozyon… “Eleştiri kültürü” geride kalan 20 yıl içinde adım adım yok edildi. AKP’nin açtığı bu "konforlu alan" muhalefetin de işine geldi. Artık sadece iktidarı değil, muhalefeti eleştirmek de "cesaret" istiyor.

Babacan'ın sözleri

Ali Babacan’ın Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşma anlamına gelecek sözleri, CHP’liler tarafından adeta yutkunarak izleniyor.

Çünkü; "kutsal" Altılı Masa’nın bir aktörünü eleştirmek, partilerin trolleşmiş kafaları yüzünden hemen "Saraya çalışmak" şeklinde kodlanıyor. Ve hiç kimse bu ahlaksız suçlamayla karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu saldırı yöntemi, CHP’lilerin siyasal reflekslerini yok ediyor.

Oysa ki; Babacan CHP’yi var eden ve varlık sebebi olan değerleri ortadan kaldıracağını söylüyor. CHP seçmeni ve yönetimi ise sus pus bir şekilde olan biteni izlemekle yetiniyor.

Davutoğlu ne dediğinin farkında mı?

Ya Ahmet Davutoğlu’na ne demeli?

Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye’yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!

“Cumhurbaşkanı stratejik kararları 6 genel başkanla birlikte verecek” diyen Davutoğlu, adeta “eli kolu bağlanmış” bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Davutoğlu, bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor."

"Bizden uyarması"

Altılı masanın 30 Ocak'taki toplantısına değinen yazar, dağınıklığa son verecek adımlar atmaya çağırarak, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Zira; mevcut görüntüyle seçimi kazanmak git gide zorlaşmakta ve kitlelerin umutları yok edilmektedir. Altılı Masa’nın 6 lideri tarihi bir sorumluluk taşıdıklarını unutmamalı ve tarihe nasıl geçeceklerine bir an önce karar vermelidir. Bizden uyarması… "