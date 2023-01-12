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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'den şok sözler! 2 yıl önce çektiğim kasetlerim var

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'den şok sözler! 2 yıl önce çektiğim kasetlerim var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Alaattin Aldemir, Sinan Ateş suikastiyle ilgili, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aldemir, "Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak" dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP ve Ülkü Ocakları yönetimini üstü kapalı tehdit etti. "Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman" diye konuştu.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Türkiye toplumunun psikolojik harekâta tabi tutulduğunu savunan Alaattin Aldemir, şöyle konuştu:

Sindirip sandığa götürmeme planı

"Türkiye toplumu psikolojik bir harekâta tabi tutuluyor. Propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Ondan sonra da, 'Ya ne yaparsak yapalım sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim' dedirtirsiniz."

İçinizdeki kirli insanları kusun artık!

"Bu psikolojik harekâtın bir uzantısını Devlet Bahçeli'nin konuşmasında gördük. Burada psikolojik bir harekât çekiliyor. MHP'deki bazı ülküdaşlarım, 'davamıza zarar veriyorsun' diyor. Kardeşim ben, davanıza zarar vermiyorum, davanızı savunmak bana düşüyor. Davanıza sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bunları kusun artık.."

Bahçeli'ye şok suçlamalar...

"Sayın Bahçeli, benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı'nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman."

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