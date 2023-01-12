İstanbul ve 6 ilde "hayali ihracat", "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli gözaltında 86 milyon TL...

İSTANBUL merkezli 6 ilde "hayali ihracat" ve "rüşvet" operasyonu gerçekleştirildi. Emniyet güçleri; gümrük müşaviri ve firma sahiplerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Kamunun şüpheliler tarafından 86 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, 11 şirketin, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere birçok ülkeye naylon fatura keserek hayali ihracat gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Sahte fatura kesip rüşvetle hayali ihracat göstererek kamuyu 86 milyon lira zarara 11 firma yetkilisi ile 2 gümrük müşavirinin de aralarında olduğu 13 şüpheli tespit edildi.

Bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen “hayali ihracat” ve “rüşvet” soruşturması çerçevesinde 13 şüphelinin yakalanması için dün İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak’ın da aralarında olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Teknik ve fiziki takibin sonunda yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan birçok ev ve işyerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda evrak ve belgeye el konuldu.

Mali Polis, incelemeler doğrultusunda, söz konusu kişilerin örgütlü olarak uzun süredir gerçekleştirdikleri hayali ihracatlarla yaklaşık 86 milyon lira vergi usulsüzlüğü yaptığını belirledi.

“Hayali İhracat”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Rüşvet” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde adreslerinde bulunamayan 2 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, gözaltına alınan 11 kişinin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.