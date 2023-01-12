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Bakan Kurum açıkladı! Devrim gibi karar: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor!

Bakan Kurum açıkladı! Devrim gibi karar: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisinin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacağını bildirdi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hem çevre dostu hem ekonomik. Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler yararlanabilecek. Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihaleler, 2886 sayılı 'Devlet İhale Kanunu' uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1'i üzerinden açık arttırma ile belirlenecek.

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