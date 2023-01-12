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Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi

Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi

Lionel Messi Dünya Kupası 2022 Katar'ın ardından takımı Paris Saint-Germain'e golle döndü. Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 18. haftasında Angers'i Hugo Ekitike ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Lionel Messi Dünya Kupası 2022 Katar'ın ardından takımı Paris Saint-Germain'e golle döndü.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Angers engelini 2 golle geçti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Hugo Ekitike ve 62. dakikada Messi attı.

PSG, puanını 47'ye çıkardı. Angers ise 8 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Paris Saint-Germain, gelecek hafta deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.

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