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Eski koca cinnet getirdi okulun önünde dehşet saçtı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski koca cinnet getirdi okulun önünde dehşet saçtı!

BATMAN’da 4 ay önce boşandığı eşiyle bir ilkokul önünde tartışan Ahmet Doğan, cinnet getirerek eski eşine, kayınbiraderine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti.

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Batman'da Edibe Güneş, kardeşi Aziz Güneş ile birlikte yeğeni Recep Güneş’i okula bırakırken eski koca Doğan okulun önünde yollarını kesip tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Ahmet Doğan, belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. 43 yaşındaki Aziz Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Edibe Güneş ve yeğeni Recep Güneş, ağır yaralandı.

Ağır yaralan Edibe Güneş ve Recep Güneş Batman Eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine hayatını kaybeden Aziz Güneş otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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