Kılıçdaroğlu yeniden Almanya'ya gidiyor! İmamoğlu için erken dönmüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Almanya temasını İBB Başkanı İmamoğlu'nun mahkeme sonucu sebebiyle yarıda bırakmıştı. Kılıçdaroğlu, ocak ayı sonunda yeniden Almanya'ya gidiyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de gerçekleştirilmesini önerdiği çalışmaları gözlemleyip sektör temsilcileriyle toplantılar yapacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YKS Üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası sebebi ile yarıda kestiği Almanya ziyaretini ocak sonunda gerçekleştireceği öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Menekşe Tokyay'ın haberine göre; programın ana teması, endüstriyel dönüşüm, akıllı endüstri ve yeşil enerji hamleleri olurken aynı zamanda CHP lideri, bu alanlarda Türkiye’de gerçekleştirilmesini önerdiği çalışmaları gözlemleyecek ve sektör temsilcileriyle toplantılar yapacak.

Kaynaklar, seçimlerde iktidarın değişmesi halinde dış politikada batı eksenli köklü bir dönüşüm olacağına, Avrupa Konseyi’nin tüm belgelerine ve Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala’yla ilgili olanlar da dahil olmak üzere temel kararlarına uyum gösterileceğine dikkat çekiyor.

Şam ile süren normalleşme ve diyalog sürecinin önemsendiği belirtilirken, CHP’nin olası iktidarında, "Suriyeli mültecilerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağı" ve Suriye’yle 10 yıldır süregiden diyalogsuzluk döneminin telafi edileceği belirtiliyor.