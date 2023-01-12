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İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu

FRANSA’dan kaçak yollarla Aksaray’a getirilen ve İnterpol tarafından çalıntı kaydı bulunan araç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Fransa’da çalınan bir aracın Aksaray’da bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Çalıntı aracın Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.

JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonda araç bir ikametin önünde bulunurken, yapılan araştırmada aracın H.K. isimli bir şahsa ait olduğu ve kaçak yollarla Aksaray’a getirildiği belirlendi. Araç yapılan incelemelerin ardından otoparka teslim edilerek, yasal işlemler başlatıldı.

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