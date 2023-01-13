İstanbul'a kar geliyor tarih belli oldu! Atkıları, bereleri çıkarın Meteoroloji'den flaş hava durumu tahmini
Ocak ayının ortalarına yaklaşırken hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacak diye merak ediyor. Beklenen tarih belli oldu. Gerçek kış başlıyor hazırlıklarınızı yapın...
Beklenen sağanak yağış da gelmedi kar yağışı da... Gözler uzmanların hava durumu açıklamalarında. Meteoroloji'den kar yağışı müjdesi geldi. Uzman isimler de açıkladı: Gerçek kış geliyor... Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte yurtta hava durumu 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek Kışı yaşayacağız. Zonal rüzgârlar artık batıdan yani Atlas Okyanusundan değil, Doğu'dan yani Sibirya'dan esecek...
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.