Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsveç'teki skandal gösteriye suç duyurusu!

İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, ''İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur'' dedi.

"Eylemin failleri hakkında soruşturma istedik"

Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ise, "İsveç'te gerçekleşen olaylar, hukuken hiçbir şekilde savunulması mümkün olmayan, suç teşkil eden eylemler. Bu eylemlerde Türk adli makamlarının yetkisinin olup olmadığı hususu belki ilk akla gelen soru. TCK açısından mülkelik ilkesinin istisnalarından biri olarak düzenlenen bir kısım suç tipleri var. Onlar da TCK'nın 13. Maddesinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yurt dışında işlenen hakaret suçlarında Türk adli makamları da soruşturmaya ve kovuşturmaya yetkilidir. Eylemin failleri hakkında soruşturma istedik" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

Skandal gösteriye Ankara'dan sert tepki

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK'lı grubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemi nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edildi.

Herrström'e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.

İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletildi.

Herrström'e, Türkiye'nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizildi.

Tepkiler peş peşe geldi

Terör örgütü mensuplarınca yapılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösterilere Ankara'dan da sert tepki geldi.

Oktay: İsveç verdiği sözleri tutmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." dedi.

İsveç'te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi lanetlediklerini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz."

Şentop: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

İsveç Meclis Başkanı'nın ziyaretini iptal etti

Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti de iptal etti.

Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan propagandasına ilişkin, "PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir." dedi.

Bakan Akar: Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulesi Akar, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Bozdağ: İsveç'in samimi olmadığının açık göstergesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükûmetini kınıyorum. Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir. İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum." diyerek skandal gösteriye tepki gösterdi.

Altun: İsveç terör örgütüne karşı adım atmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'teki PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Altun'un paylaşımı şöyle:

"İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır."

Kalın: NATO'ya üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın, skandal gösteriyle ilgili olarak, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." tepkisini gösterdi.

Kalın, "Tekrar açıkça ifade ediyoruz: "Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş: Tüm Türkiye'ye yapılmış bir saldırı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında, "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Kurtulmuş, İsveç'in NATO üyelik sürecini hatırlattığı mesajında "Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etme-mesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik: Bu alçakça eyleme izin verilmesi asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te düzenlenen skandal gösteriye tepki gösterdi.

Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.

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