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Destek ödemeleri artırıldı! Karar Resmi Gazete'de

Destek ödemeleri artırıldı! Karar Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığınca, küçük ölçekli balıkçılıkta 2023 yılı için destek tutarları Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle artırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve iç sularda avcılık faaliyeti yürüten küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemesinin gerçekleşmesi için 'Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklemesi Tebliği' Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki tüm balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, gemi boylarına göre birim destekleme tutarları geçen yıla oranla yüzde 240 ila 314 oranları arasında artırıldı. Birim destekleme tutarları en düşük 3 bin 500 lira, en yüksek ise 6 bin lira olacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Balıkçılığa Kadın Eli Değecek' projesiyle, balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadın balıkçılara yüzde 25 ek destek uygulaması da bu yıl ilk defa hayata geçirildi.

Balıkçılara yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili takvim ise ilerleyen günlerde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından web siteleri, sosyal medya ve basın yayın organları aracılığıyla paylaşılacak.

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