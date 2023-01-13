Satılık ve kiralık ev fiyatları birden düşmeye başladı! İşte nedeni...

Hükümet, vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak için sıfır konut ve ikinci el konut için kampanya düzenleneceği açıkladı. Sıfır konutta 0,69 faizli kredi oranı uygulanacağı belirtilirken ikinci el konutlarla ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. Konutlarla ilgili peş peşe kampanyaların ardından İstanbul'un birçok bölgesinde ya kira fiyatları sabit kaldı ya da birkaç bin TL aşağıya geriledi.

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Hükümet, vatandaşları ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Sıfır konut almak isteyenler için 0,69 faiz oranlı kredi kampanyası düzenlendi. Sıfır konutta yapılan kampanyanın benzeri ikinci el konutlarda da yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci el konutlar için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Konuttaki kampanyaların ardından İstanbul'da kiralar tersine döndü. Birçok ilçede ya kira fiyatları sabit kaldı ya da birkaç bin TL aşağıya geriledi.

Kira fiyatları etkilendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının sıfır ev ve ikinci el konutlara yönelik kampanya açıklaması kiralık ev fiyatlarını da etkiledi. Vatandaşlar yüksek kiralar karşısında 'Kira ödemek yerine ev alırım' diye düşünmeye başladı. Böyle olunca İstanbul'da ya kiralar sabitlendi ya da birkaç bin lira aşağıya çekildi.

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İstanbul'da ev kiraları ve fiyatları düştü

Show Haber'in haberine göre İstanbul'da son haftalarda kiralık ev ilanı artmaya başladı. Bazı evlerin kiraları düştü. Beşiktaş'ta 20 bin TL'den ilana koyulan evin kira fiyatı 16 bin TL'ye kadar düştü. Emlakçılar eskisi kadar kiralık evlere talebin olmadığını söyledi. Bahçeşehir, Kadıköy ve Ümraniye'de de durumun aynı olduğu belirtildi. Konut kampanyalarının başlamasıyla birlikte yüzde 10-15 civarında bir düşüşün olacağı aktarıldı.